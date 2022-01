Matthew White Meninggal Dunia, Aktor Cilik Pemeran Hendrick di Film Danur

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan, aktor cilik Matthew White meninggal dunia.

Matthew White adalah satu di antara pemeran dalam film ‘Danur’ yang dibintangi oleh aktris Prilly Latuconsina.

Dalam film ‘Danur’ tersebut, Matthew White berperan sebagai Hendrick.

Kabar Matthew White meninggal dunia ini disampaikan oleh aktris cantik Prilly Latuconsina dalam unggahan Instagramnya, Senin (24/1/2022).

Prilly mengunggah sebuah video keakrabannya dengan Matthew White saat tengah mempromosikan film ‘Danur’.

Dalam unggahan itu, Prilly Latuconsina memberikan salam perpisahan untuk Matthew.

"Dear Matthew. Anak baik, anak pintar, anak manis, sekarang kamu udah enggak sakit lagi ya sayang. Pasti kamu sudah bahagia di surga," tulis Prilly Latuconsina.

Aktris 25 tahun ini merasa tak menyangka bahwa Matthew White pergi begitu cepat.

“I miss you so much! Cepet banget kamu perginya. We Love ypu Matt! Minta Al-fatihah untuk Matt ya teman-teman semuanya,” tambah Prilly.

Tak hanya Prilly Latuconsina, kesedihan akan kepergian Matthew White untuk selama-lamanya juga dirasakan oleh Risa Sarawasti.

