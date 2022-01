PT Jasa Raharja Gelar Sosialisasi E-Samdes di Kabupaten Way Kanan

PT Jasa Raharja Perwakilan Kotabumi bersama UPTD Wilayah X Way Kanan melaksanakan sosialisasi E-Samdes kepada pengurus BUMDES di wilayah Kabupaten Way Kanan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - PT Jasa Raharja Perwakilan Kotabumi bersama UPTD Wilayah X Way Kanan melakukan kegiatan sosialisasi E-Samdes kepada pengurus BUMDES di wilayah Kabupaten Way Kanan.

“Sosialisasi kali ini bertujuan agar petugas BUMDES yang telah terdaftar dapat mengoperasikan aplikasi E-Samdes sehingga dapat membantu masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya.” Jelas Benny Adi Putra selaku Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Kotabumi.

“Program E-Samdes bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya di wilayah pedesaan yang domisilinya jauh dari kantor samsat terdekat, tidak dapat meninggalkan rutinitas harian maupun bagi masyarakat yang belum tersentuh perbankan dan digitalisasi.” Tambahnya.

Pada kegiatan yang diadakan di Kantor Bersama Samsat Way Kanan ini turut dihadiri oleh Kepala UPTD Wilayah X Way Kanan, Kepala Cabang Bank Lampung Kabupaten Way Kanan, Dinas PMK Kabupaten Way Kanan dan pengurus BUMDES yang telah terdaftar sebagai pelaksana E-Samdes.

Diharapkan dengan adanya program E-Samdes ini, dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya serta memajukan BUMDES yang ada di Provinsi Lampung.(*)