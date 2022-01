Foto Mesra Venna Melinda dan Ferry Irawan di Bali Banjir Kritik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Hari pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan yang kian dekat, membuat keduanya semakin berani tampil mesra.

Diketahui Venna Melinda dan Ferry Irawan akan menikah pada Maret 2022 mendatang di Pulau Dewata.

Keduanya bahkan sudah terbang ke Bali pada Senin (24/1/2022) lalu untuk melakukan foto prewedding.

Di kesempatan itu juga, penyandang Puteri Indonesia 1994 tersebut akan memperkenalkan Ferry Irawan kepada keluarga besarnya.

Serta mempertemukannya dengan sang putra sulung, Verrell Bramasta.

Yang terbaru, bahkan menggunggah foto mesra Venna Melinda dan Ferry Irawan yang disebut sebagai foto prewedding di Instagramnya masing-masing, Selasa (25/1/2022).

Mereka kompak mengenakan baju berwarna biru dan tersenyum bahagia.

"I've found my happy place,, Thank you so much," tulis Venna Melinda dalam keterangan fotonya.

Namun sayang, kemesraan Venna dan Ferry mendapatkan respon negatif dari warganet.

Tak sedikit yang salah fokus dengan busana atau pakaian yang dikenakan calon istri Ferry Irawan itu.

