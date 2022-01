JADWAL Liga Champions Inter Milan vs Liverpool, Arrigo Sacchi Sebut Nerazzurri Melemah

Ilustrasi. Jelang jadwal Liga Champions antara Inter Milan vs Liverpool, Arrigo Sacchi sebut Nerazzurri melemah.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jelang jadwal Liga Champions antara Inter Milan vs Liverpool, Arrigo Sacchi sebut Nerazzurri melemah.

Diketahui, laga antara Inter Milan vs Liverpool di leg pertama 16 besar Liga Champions akan digelar Kamis 17 Februari 2022 pukul 03.00 WIB di Stadion San Siro.

Legenda sepak bola Arrigo Sacchi punya komentar terkait laga Inter Milan vs Liverpool.

Ia melihat I Nerazzurri kini mulai melemah dan justru LIverpool yang semakin berkembang.

“Inter seperti tidak lelah. Mereka melawan tim yang sangat sulit seperti Atalanta yang selalu bermain penuh energi. Atalanta sudah meraih banyak kemenangan di Serie A,” kata Arrigo Sacchi kepada Gazzetta dello Sport, Selasa (18/1/2022).

The Reds julukan LIverpool bakal menjadi lawan berat buat Inter Milan

Berdasarkan head to head Inter Milan vs Liverpool, The Reds lebih unggul

Laga ini bisa menjadi mimpi buruk buat anak asuh Simone Inzaghi pelatih Inter

Pasalnya dari rekor pertemuan keduanya, The Reds terbilang unggul. Inter dan Liverpool sebelum ini sudah bertemu empat kali di kompetisi UEFA.

