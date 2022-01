JADWAL PSG vs Real Madrid di 16 Besar Liga Champions, Neymar Diragukan Tampil

Ilustrasi. Jelang jadwal Liga Champions antara PSG vs Real Madrid, pemain andalan PSG, Neymar diragukan tampil.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jelang jadwal Liga Champions antara PSG vs Real Madrid, pemain andalan PSG, Neymar diragukan tampil.

Diketahui, laga PSG vs Real Madrid di leg pertama 16 besar Liga Champions akan digelar di Stadion Parc des Princes Rabu 16 Februari 2021 pukul 03.00 dini hari WIB.

Adapun tayangan live Liga Champions lainnya juga bisa disaksikan via link live streaming SCTV dan link live streaming Vidio.com. (link di akhir artikel)

Diketahui hasil drawing Liga Champios sempat diulang akibat kesalahan teknis.

PSG awalnya mendapatkan lawan Manchester United, sedangkan Real Madrid menghadapi Benfica.

Dari hasil undian ulang terbaru, di Nyon, Swiss, Senin (13/12/2021), memunculkan sejumlah laga big match seperti Paris Saint Germain vs Real Madrid, Atletico Madrid vs Manchester United, serta Inter Milan vs Liverpool.

Penyerang Paris Saint-Germain, Neymar Jr masih diragukan untuk tampil membela timnya di babak 16 besar Liga Champions 2021-2022.

Kemungkinan PSG tidak akan diperkuat Neymar yang masih menjalani pemulihan cedera pergelangan kaki.

Neymar mengalami cedera tersebut dalam pertandingan pekan ke-15 Ligue 1 melawan Saint-Etienne pada 28 November 2021.

Kondisi itu membuat Neymar sudah melewati 10 pertandingan bersama PSG.

