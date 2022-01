Info Mobil, Miliki Fitur Honda Sensing, All New Honda BRV Tipe Tertinggi Jadi Varian Paling Diminati

All New Honda BRV tipe tertinggi paling diminati.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Produsen Mobil Honda kembali melakukan gebrakan setelah meluncurkan All New Honda BRV pada akhir 2021 lalu.

All New Honda BRV versi facelift ini sendiri hadir dalam beberapa pilihan varian, yakni tipe S MT, E MT, E CVT, Prestige, dan tipe tertingginya yakni Prestige with Honda Sensing.

Dari tipe yang diberikan, pihak Honda megklaim jika All New BRV tipe tertinggi adalah Varian yang paling diminati masyarakat Lampung.

Hal tersebut disampaikan oleh Marketing Support Honda Lampung Raya, Dian Prabarani dalam acara Handover Ceremony All New BRV yang berlangsung di deler Honda Lampung Raya, Jl Raden Intan, Bandar Lampung, Rabu (26/1/2022).

"Sejauh ini yang paling dicari konsumen adalah tipe yang tertinggi yakni Honda All New BRV with Honda Sensing," ujar Dian.

Pernyataan pihak Honda tersebut bukan tak beralasan, pasalnya tipe tertinggi Honda All New BRV sendiri sudah dilengkapi fitur Honda Sensing (HS).

Adapun sejumlah teknologi yang ada di dalam fitur Honda Sensing meliputi, Collision Mitigation Brake System, Lane Keeping Assist System, Road Departure Mitigation System, Adaptive Cruise Control, Auto High Beam, hingga Lead Car Departure Notification.

Sejumlah fitur yang terdapat pada All New Honda BRV Prestige HS tersebut memungkinkan mobil ini bisa dikendarai secara Semi Autonomouus atau Semi Auto Pilot.

Marketing Manager Honda Lampung Raya, Suhandi mengatakan, All New BRV sendiri di di Lampung sudah dipesan sebanyak 35 unit pada awal tahun 2022 ini.

"All New BRV sejauh ini sudah dipesan sebanyak 35 unit di Lampung," ujar Suhandi.

Baca juga: Info Mobil Toyota New Fortuner, Hadirkan Mesin Baru Lebih Bertenaga