Info Mobil, Toyota Luncurkan Dua SUV Tangguh All New Land Cruiser dan New Fortuner 2022

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Toyota mengawali tahun 2022 dengan meluncurkan dua mobil SUV tangguh sekaligus yakni, All New Land Cruiser dan New Fortuner.

Toyota Fortuner dan Land Cruiser memang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai SUV yang tangguh dan bertenaga dan dapat diandalkan di segala medan.

Land Cruiser sendiri diklaim sebagai cikal bakal dari segmen mobil SUV di Nusantara.

Sedangkan Fortuner dihadirkan oleh Toyota untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat kalangan menengah ke atas.

Memasuki awal tahun 2022 ini, Toyota kembali meluncurkan versi terbaru dari kedua jenis SUV andalannya tersebut.

Hal itu disampaikan langsung oleh Royke Tanralili, Area Bussiness Manager Toyota Auto 2000

"Toyota mengawali tahun 2022 ini dengan meluncurkan dua SUV tangguh sekaligus yakni All New Land Cruiser dan New Fortuner untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia," ungkap Royke dalam acara Media Gathering di Mall Boemi Kedaton, Lampung pada Rabu (26/1/2021).

Toyota All New Land Cruiser sendiri hadir dengan desain eksterior dan Interior yang lebih segar untuk mempertegas jati dirinya sebagai premium SUV.

Istimewanya, versi terbaru dari Land Cruiser ini adalah Exclusive 70th Anniversarry sejak pertama kali diluncurkan.

Kesan mewah juga terlihat pada bagian interior mubil ini dengan hadirnya berbagai fitur mewah seperti, New Expansive Luggage Room, Wireless Charging, hingga fitur multimedia yang serba digital.

