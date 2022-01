Jadwal Liga Inggris 2021-2022 Pekan Ke-24, Man City vs Brentford & Burnley vs Man United

Ilustrasi. Jadwal Liga Inggris, Man City vs Brentford dan Burnley vs Man United.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut jadwal lengkap Liga Inggris 2021-2022 pekan ke-24 yang akan kembali dimulai pada Rabu, 9 Februri 2022.

Sejumlah laga menarik akan tersaji di pekan ke-24, di antaranya Man City vs Brentford, Burnley vs Man United, kemudian Liverpool vs Leicester City.

Pemuncak klasemen Man City akan menjamu Brentford di Etihad, Kamis 10 Februari 2022 pukul 02.45 WIB.

Man City di laga pekan ke-23 hanya bermain 1-1 melawan Southampton di St Mary's.

Bahkan Southampton mampu unggul cepat melalui Kyle Walker-Peters di babak pertama.

Namun, The Citizens bisa menyamakan kedudukan lewat Aymeric Laporte di babak kedua.

Meski menuai satu poin, posisi Man City tetap tidak beranjak dari puncak klasemen Premier League.

Sementara Brentford yang sempat mengejutkan di awal musim kini mulai keteteran.

Ilustrasi. Jadwal Liga Inggris Burnley vs Man United (AFP via Getty Image/PAUL ELLIS)

Mereka kini berada di urutan 14 klasemen dengan raihan 23 poin.

Dari empat laga terakhir di Liga mereka tak pernah meraih kemenangan.