Dorong Program MBKM, UM Metro dan UWM Yogyakarta Bahas Rencana Kerja Sama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Kerja sama antar perguruan tinggi saat ini sudah merupakan keniscayaan. Adanya Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mau tidak mau perguruan tinggi harus memiliki banyak mitra sesama PT, lembaga pemerintah, atau pun dengan industri.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Widya Mataram Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec saat menerima kunjungan Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro) yang dipimpin Rektor UM Metro Drs. Jazim Ahmad, M.Pd yang didampingi kepala Pusat Kerja Sama dan Kantor Urusan Internasional UM Metro Fenny Thresia, M.Pd. dan pejabat lainnya, Jumat (28/01/2022).

Pertemuan di ruang Rektor ini disambut hangat Rektor UWM dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Humas, Kerja sama dan Kebudayaan Puji Qomariyah, M.Si. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan rencana kerja sama antara UM Metro dan UWM untuk merealisasikan kerja sama Program MBKM.

UM Metro yang berlokasi di Kota Metro-Lampung memiliki kultur yang sangat dekat dengan UWM yang sangat Jawa, sehingga rencana kerjasama ini sangat tepat. Di samping memiliki kultur yang sama, rencana kerja sama didesain dalam rangka melaksanakan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). “Permendibud tersebut membuka peluang sinergi antar PT dalam mengatasi adaptasi kurikulum dan persoalan SDM serta teknologi pembelajaran,” jelas Jazim Ahmad, Rektor UM Metro yang memiliki darah Wates Yogyakarta.

Dalam kunjungan tersebut Rektor UM Metro berkeliling di Pendopo Agung Ndalem Mangkubumen. Mereka sangat mengagumi bangunan heritage tersebut. Dalam bincang sambil berfoto bersama Rektor UWM Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec menjelaskan sejarah singkat UWM yang merupakan Cagar Budaya, tempat lahirnya Raja Mataram dan lahirnya Kampus Gadjah Mada.

UM Metro yang berhasil menduduki pencapaian yang cukup gemilang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) tentang klasterisasi perguruan tinggi Indonesia tahun 2020, menempatkan UM Metro berada di peringkat pertama untuk kategori Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di pulau Sumatera. Sedangkan untuk skala nasional, UM Metro berada di peringkat ke-96 sekaligus berhasil menempatkan UM Metro berada di klaster ketiga.

Rencana kerja sama disambut baik oleh kedua kampus dalam rangka akselerasi dan revolusi teknologi 4.0 dan 5.0 beserta dampak pada perubahan sosial, budaya, dan dunia kerja.

Rencana kerja sama tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan mutu perguruan tinggi, untuk membangun jejaring/ networking, promosi, reputasi, kepercayaan, kontribusi bagi masyarakat dan industri dan membangun kepercayaan diri sivitas akademika (mahasiswa dan dosen).

Implementasi nyata /praktik secara langsung, untuk menghasilkan SDM yang kompeten dan produktif dapat diwujudkan dalam bentuk Pertukaran Mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Seminar Nasional, Call Paper, Publikasi Ilmiah, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan juga Penjaminan Mutu PT.

“Semoga kerjasama yang akan kita rancang bersama ini adalah wujud implementasi filosofi “the same weight is carried as light as to be carried” (berat sama dipikul, ringan sama dijinjing). Kerja sama juga menjadi bagian dari maju bersama menghadapi masa depan yang penuh tantangan,” pungkas Prof Edy dalam bincang terakhir mengantarkan rombongan berpamitan.(*)