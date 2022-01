LIVE Liga Inggris Burnley vs Man United Rabu Pukul 03.00 WIB Tayang di Mola TV

Ilustrasi skuad Man United. Simak tayangan live Liga Inggris antara Burnley vs Man United yang bisa disaksikan melalui link live streaming Mola TV.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak tayangan live Liga Inggris antara Burnley vs Man United yang bisa disaksikan melalui link live streaming Mola TV. (link di akhir artikel)

Diketahui, jadwal Liga Inggris antara Burnley vs Man United akan digelar di Turf Moor pada Rabu 9 Februari 2022 pukul 03.00 WIB.

Skuad Man United perlahan mulai berbenah, mereka berhasil menyodok peringkat 4 besar klasemen sementara Liga Inggris.

Hasil tersebut diperoleh usai Man United menang dramatis atas West Ham di pekan ke-23 liga Inggris, Sabtu 22 Januari 2022 malam.

Laga Manchester United vs West Ham United di Stadion Old Trafford berakhir manis buat The Red Devils.

Baca juga: JADWAL Liga Inggris Aston Villa vs Leeds United, Gerrard Siapkan Rencana Monumental

Man United memastikan kemenangan 1-0 berkat gol Marcus Rashford pada injury time babak kedua (90+3').

Kemenangan ini mengantarkan Man United ke posisi keempat klasemen Liga Inggris. Setan Merah kini mengemas 38 poin dari 22 laga.

Kemenangan tersebut akan menjadi modal buat anak-anak asuhan Ralf Rangnick saat mereka bersua Burnley

Sementara Burnley saat ini berada di urutan ke-20 dasar klasemen Liga Inggris dengan koleksi 11 poin dari 17 laga yang sudah dimainkan.

Laga ini mungkin bakal berat buat anak-anak asuhan pelatih Sean Dyche.

Baca juga: JADWAL Liga Inggris Newcastle vs Everton, Fans The Magpies Cemas Joelinton Cedera