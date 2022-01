Info Mobil, Harga Terbaru Toyota New Fortuner di Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Toyota kembali memperkenalkan varian terbarunya di awal tahun 2022 yakni Toyota New Fortuner 2.8 GR Sport.

Varian terbaru dari Toyota ini memiliki kapasitas mesin yang lebih besar, dan bertenaga dari varian pendahulunya.

Auto 2000 Lampung telah merilis update daftar harga terbaru Toyota New Fortuner, pada awal tahun 2022 ini.

Mobil High SUV andalan Toyota ini sendiri dibanderol dengan harga yang terbilang cukup kompetitif.

Sementara itu, varian New Fortuner yang tersedia dia Lampung juga bertambah setelah diluncurkan varian terbaru 2.800 cc.

Area Bussiness Manager Toyota Auto 2000 Lampung, Royke Tanralili mengatakan varian 2400 cc masih tetap diproduksi mskipun Toyota New Fortuner saat ini telah menghadirkan varian mesin 2800cc.

"New Fortuner sekarang tersedia varian 2800cc," ujar Royke dalam acara Media Gathering Toyota Fortuner di Mall Boemi Kedaton, Rabu (26/1/2021).

"Meskipun sudah ada tipe 2.8, tapi 2.4 tetap tersedia, jadi New Fortuner sekarang punya dua pilihan mesin," jelasnya.

Auto 2000 Lampung sendiri mentargetkan generasi terbaru Toyota New Fortuner ini dapat memperkuat dominasinya pada segmen High SUV di Nusantara.

"Sejauh ini belum ada High SUV yang memiliki mesin 2800cc," ujar Helmiansyah, Kepala Cabang Auto 2000 Way Halim.

"Kami menargetkan, kehadiran Toyota New Fortuner bisa semakin memperkuat dominasi Toyota di segmen High SUV," imbuhnya.

Berikut ini info update daftar harga Toyota New Fortuner pada awal 2021.

New Fortuner 2.4 G 4x4 AT DSL : Rp 570.100.000

New Fortuner 2.4 G 4x4 AT DSL LUX : Rp 573.850.000

New Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT DSL : Rp 574.100.000

New Fortuner 2.4 VRZ 4x4 AT DSL : Rp 635.500.000

New Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT DSL GR Sport : 591.000.000

New Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT DSL LUX : Rp 577.850.000

New Fortuner 2.4 VRZ 4x4 AT DSL LUX : Rp 639.250.000

New Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT DSL LUX GR Sport : Rp 594.750.000

New Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT : Rp 583.100.000

New Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x2 AT : Rp 600.200.000

Disclaimer : Harga OTR Lampung dapat berubah sewaktu-waktu

( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )