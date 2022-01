Info Mobil Terbaru, Spesifikasi Toyota All New Land Cruiser

Spesifikasi Toyota All New Land Cruiser 2022.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Toyota mengawali tahun 2022 dengan meluncurkan mobil SUV tangguh, yakni Toyota All New Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser dikenal masyarakat Indonesia sebagai SUV bertenaga, dan dapat diandalkan di segala medan.

Kini, Toyota Land Cruiser telah berevolusi menjadi SUV premium, yang menawarkan kemewahan serta performa yang tangguh.

Menurut Royke Tanralili, Area Business Manager Toyota Auto2000 Lampung, All New Land Cruiser dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat kalangan menengah ke atas.

"Toyota mengawali tahun 2022 ini dengan meluncurkan dua SUV tangguh sekaligus yakni All New Land Cruiser dan New Fortuner untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia," ungkap Royke, Sabtu (29/1/2022).

"All New Land Cruiser merupakan SUV premium Toyota yang tak perlu diragukan lagi," imbuhnya.

Mobil satu ini memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai SUV segala medan.

Bahkan, Toyota sendiri mengklaim Land Cruiser sebagai cikal bakal dari segmen mobil SUV di Nusantara.

Terbaru, Toyota All New Land Cruiser hadir dengan desain eksterior dan interior yang lebih segar dan modern.

Hal itu dilakukan oleh Toyota untuk mempertegas jati diri mobil ini sebagai SUV premium.