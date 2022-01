Tak Hanya Disebut Babu, Asisten Nia Ramadhani Dianggap Cuma Numpang Hidup

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Theresa Wienathan, asisten pribadi Nia Ramadhani rela tinggalkan pekerjaannya di biddang hukum demi mengabdi pada istri Ardi Bakrie. Bahkan, karena pekerjaannya sebagai asisten pribadi Nia Ramadhani, Theresa Wienathan sampai dianggap sebagai babu.

Selain dianggap sebagai babu Nia Ramadhani, Theresa Wienathan ternyata pernah dianggap hanya menumpang hidup pada keluarga Ardi Bakrie.

Theresa Wienathan merupakan asisten pribadi sekaligus sahabat dekat Nia Ramadhani. Selain itu, Theresa juga bergabung dalam geng Girls Squad yang dibentuk Nia Ramadhani bersama Jessica Iskandar dan sosialita lainnya.

Namun kedekatannya dengan keluarga Nia Ramadhani sempat diwarnai beberapa kabar miring karena dituding numpang hidup pada istri Ardi Bakrie.

Hal ini diungkapkan Theresa Wienathan di acara Nyonya Boss dalam kanal YouTube TRANS TV.

Mulanya, Nia Ramadhani memberitahu pada There jika dirinya memborong banyak belanja pakaian untuk diberikan pada asistennya yang lain, yakni Prita Aunalal.

Sontak There pun teringat jika dirinya sempat dihujat lantaran terus dibelikan barang mahal oleh sang artis. Bahkan, ia mengaku dituding numpang hidup pada menantu Aburizal Bakrie tersebut.

There mengungkap jika gaya berpakaiannya itu memang menggambarkan bagaimana tampilan sang artis.

"Dia itu emang lihatnya look gue dulu karena penampilan as an assistent itu represent dia. Kebetulan kalo sama dia ini akan dibawa kemana-mana ya," ungkap There, dikutip Tribun Lampung pada Kamis (10/12/2020).

Nia mengiyakan ungkapan tersebut dan mengaku jika dirinya tak ingin asistennya tampil mengecewakannya.

