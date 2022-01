Beri Lampu Hijau untuk Venna Melinda dan Ferry Irawan Menikah, Verrell Bramasta: Hanya Bisa Berdoa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Rencana pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan kian mulus setelah mendapatkan restu dari Verrell Bramasta.

Meski tak secara gamblang mengatakan persetujuannya bagi sang bunda untuk menikah lagi, Verrell mengatakan bahwa apapun keputusan sang ibu, aktor 25 tahun itu hanya dapat mendoakan yang terbaik.

"As long as you're happy mom, I can only pray for you. Bismillah," tulis Verrell Bramasta, Jumat (28/1/2022).

Sebelumnya, Verrell disebutkan belum memberikan restu kepada sang ibunda.

Namun kini, Verrell Bramasta mengisyaratkan bahwa kini restu sudah dipegang oleh Venna Melinda dan Ferry Irawan.

Terlebih, kini Verrell sudah bertemu dengan Ferry Irawan untuk yang pertama kalinya.

Momen tersebut juga diabadikan dalam unggahannya di Instagram.

Dalam postingan Verrell Bramasta, ia berfoto bersama Venna Melinda, Ferry Irawan, serta adiknya, Athalla Naufal.

Keempatnya tampak tersenyum manis ke arah kamera.

Sebelumnya diberitakan Venna Melinda girang akhirnya Ferry Irawan bertemu Verrell Bramasta.