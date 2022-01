Bertemu Calon Suami Baru Sang Bunda di Bali, Verrell Bramasta Beri Restu Venna Melinda Menikah Lagi. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Setelah sebelumnya sempat dikatakan belum memberi restu kepada sang bunda untuk menikah kembali.

Verrell Bramasta akhirnya bertemu dengan Ferry Irawan, calon suami baru Venna Melinda.

Pertemuan antara Verrell dengan Ferry Irawan terjadi saat keduanya tengah berada di Bali.

Pertemuan itu diketahui dari video dan foto yang diunggah Venna Melinda di Instagramnya, Sabtu (29/1/2022).

Dalam berbagai foto yang diunggah, kedua anak Venna Melinda tengah menghabiskan waktu makan malam bersama Ferry Irawan.

Baca juga: Ikut Suami Tinggal di Luar Negeri, Siti KDI Kini Jadi Penyanyi di Turki

Ibu Venna Melinda juga nampak hadir di acara makan malam tersebut.

Dalam pertemuan itu, Venna meminta Verrell Bramasta untuk hadir di acara pernikahannya yang akan digelar pada Maret 2022 mendatang.

“Akhirnya ketemu sama anakku yang paling besar, yang paling sibuk, super super sibuk.

Kakak thank you for the lovely dinner ya sayang ya, sukses ya. Datang ya kak dikawinannya mama,” kata Venna Melinda.

Usai pertemuan tersebut, hubungan Venna Melinda dan Ferry Irawan akhirnya mendapatkan lampu hijau dari anak sulung Venna.

Baca juga: Artis Venna Melinda dan Ferry Irawan Akhirnya Dapat Restu Verrell Bramasta