Venna Melinda Bagikan Video Prewedding, Keberadaan Vania Sang Anak Angkat Dipertanyakan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Venna Melinda bagikan video preweddingnya dengan Ferry Irawan, warganet sibuk mencari keberadaan Vania Athabina, anak angkat Venna.

Jelang pernikahan Venna Melinda dengan Ferry Irawan, kedua tampak sibuk menyiapkan segala prosesi.

Baru-baru ini, Venna Melinda membagikan momen preweddingnya dengan Ferry Irawan di Bali.

Dalam video tersebut, keduanya tampak mengenakan pakaian adat Bali.

Melihat keromantisan pasangan itu ternyata terselip beberapa komentar warganet yang menanyakan putri bungsu Venna Melinda, Vania.

Hal tersebut terlihat dalam akun intagram @vennamelindareal Sabtu (29/1/2022).

"Vania kok ngk ada yaaa, cian," tulis @angel******

"Vania mana mama... Kangen vania," tulis akun @mutiara************

"Were are you Vannia?," tulis chev******.

Sebelumnya, pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan kian mulus setelah mendapatkan restu dari Verrell Bramasta.

