Dulu Ditolak Ivan Fadilla Duduk Sebelahan, Venna Melinda Tetap Akan Undang Mantan Suami

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hubungan Venna Melinda dengan mantan suaminya, Ivan Fadilla hingga kini tampak tak akur setelah bercerai. Meski demikian, Venna Melinda akan tetap mengundang mantan suaminya di pernikahannya dengan Ferry Irawan.

Venna Melinda dan Ferry Irawan sepakat untuk mengundang mantan pasangan sebelumnya di acara pernikahan mereka yang direncanakan pada Maret 2022.

“Kita bukan orang yg memutuskan tali silaturahmi, bukan," kata Ferry Irawan disambut anggukan kepala dari Venna Melinda.

Diketahui, hubungan Venna Melinda dan Ivan Fadilla menjadi renggang setelah bercerai.

Meski Venna Melinda berusaha tetap menjalin silaturahmi dengan mantan suaminya, tapi Ivan Fadilla memilih untuk menjauh.

"Sebenarnya saya enggak ada perasaan apa-apa. Kita kan sebenarnya bisa jadi mitra, tapi karena tak bisa diajak kerja sama, saya diam aja," kata Venna usai mengisi acara Showbiz, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2015).

Hal senada diungkapkan Venna Melinda saat mantan suaminya tak menerimanya duduk bersebelahan pada momen pemutaran film yang diperankan anak mereka, Verrell Bramasta pada 2015 lalu.

Venna Melinda mengaku ditolak duduk bersebelahan dengan mantan suaminya, Ivan Fadilla.

Penolakan ini diterimanya saat menghadiri pemutaran film Where Is My Romeo yang diperankan oleh putra mereka, Verrel Bramasta.

"Saya enggak mau berbeda kursi. Sebagai manusia kan mau mendekat. Tapi enggak diterima (Ivan)," ujar Venna dalam wawancara usai pemutaran film tersebut di XXI Kota Kasablanca, Jakarta Selatan, Minggu (20/9/2015).

