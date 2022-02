Jessica Tanoesoedibjo Resmi Dilamar Jonathan Natakusuma

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jessica Tanoesoedibjo dilamar oleh Jonathan Natakusuma.

Jessica merupakan anak ketiga Harry Tanoesoedibjo.

Adapun Jonathan adalah putra dari Bos Emtek Group, Fofo Sariaatmadja.

Jonathan Natakusuma diketahui memiliki jabatan sebagai Chief Investment Officer atau kepala investasi.

Kabar bahagia tersebut dibagikan oleh Jessica dalam postingan di akun Instagramnya @jessicatanoe pada Senin (31/1/2022).

Dalam postingan tersebut, raut wajah Jessica dan Jonathan tampak bahagia.

"There: two lovebirds

As he knelt on one knee,

And asked those four words

“Will you marry me?”