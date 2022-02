Tempat Wisata di Bandung, Aneka Dimsum Kukus hingga Goreng di Grandia Hotel Bandung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mengunjungi tempat wisata di Bandung dapat juga mencicipi kuliner Bandung khas lain seperti dimsum di Grandia Hotel Bandung.

Grandia Hotel Bandung berada di Jalan Cihampelas No 80-82, Tamansari, Kota Bandung.

Ada banyak menu dimsum yang tersedia di Grandia Hotel Bandung, mulai dari dikukus sampai goreng.

Masing-masing menu terbagi dalam 10 macam dimsum.

Menu dimsum kukus terdiri dari cheongfan, casua bao, siomay udang, hakao, angsio kaki ayam, dan pangsit udang kukus.

Baca juga: 15 Tempat Wisata di Bandung yang Buka Setiap Hari, Cocok Buat Rekreasi Bareng Keluarga

Dimsum goreng, ada lumpia kulit tahu goreng, pastel isi daging, pangsit udang goreng, dan kroket talas.

Tak hanya menjual aneka dimsum, Grandia Hotel Bandung juga menyediakan aneka menu appetizer seperti cumi goreng tepung, ayam madu, ayam rebus, dan jelly fish, juga di sediakan sebagai menu pembuka.

Semua harga menu dimsum di Grandia Hotel Bandung ini cukup terjangkau yaitu mulai dari Rp 30 ribuan saja.

Dengan harga Rp 30 ribu itu, pengunjung dapat menikmati menu all you can eat.

Pengunjung yang datang dapat menunggu di meja dan akan ada pelayan yang datang membawa menu dimsum dengan berbeda setiap sesinya.