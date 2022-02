Jadwal Liga Inggris Newcastle vs Everton, Burnley vs Man United

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Berikut Jadwal terbaru Liga Inggris pekan ke-24 yang bakal dijadwalkan dilaksanakan mulai pertengahan pekan depan.

Liga inggris pekan ini menghadirkan partai yang dilakoni Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, dan Tottenham Hotspur.

Pertandingan dapat bisa disaksikan melalui siaran langsung SCTV serta live streaming Mola TV

Laga liga Inggris pekan ke-24 dibuka dengan pertadingan Newcastle vs Everton Rabu 9 Februari 2022 pukul 02.45 WIB.

Kemudian hari yang sama ada pertadingan Burnley vs Man United, yang akan digelar Rabu 9 Februari 2022 pukul 02.45 WIB, di Turf Moor

Skuad Man United perlahan terus menunjukan performa positif.

Mereka berhasil menyodok peringkat 4 besar klasemen sementara Liga Inggris.

Hasil tersebut diperoleh usai Man United menang dramatis atas West Ham di pekan ke-23 liga Inggris, Sabtu 22 Januari 2022 malam

Laga Manchester United vs West Ham United di Stadion Old Trafford berakhir manis buat The Red Devils.

Man United memastikan kemenangan 1-0 berkat gol Marcus Rashford pada injury time babak kedua (90+3').