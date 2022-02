Tempat Wisata di Bandung, Sensasi Kulineran Ala Restoran Virtual Hangry

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menikmati kuliner serta tempat wisata di Bandung menjadi ketakutan tersendiri bagi pengunjung di tengah pandemi Covid-19.

Namun, kini terdapat restoran yang memungkinkan pengunjung memesan makanan secara online bernama Hangry.

Hangry adalah restoran multi-brand virtual pertama yang hadir di Indonesia.

Hangry memiliki outlet pertamanya yang berada di Dipati Ukur, Bandung.

Dalam memulai bisnisnya, restoran Hangry ini terinspirasi dari model cloud kitchen.

Cloud kitchen memiliki arti sebagai satu lokasi dapur yang digunakan oleh beberapa brand untuk melakukan proses pesanan dan menyajikannya dalam kemasan siap antar.

CEO Hangry, Abrahan Viktor mengatakan bahwa restoran virtual ini telah berjalan sejak November 2019 lalu.

Saat ini Hangry sudah berhasil mengembangkan lima brand inhouse yang memiliki ciri khas masing-masing.

Lima brand Hangry yang telah berkembang adalah Moon Chicken by Hangry, San Gyu by Hangry, Dari Pada by Hangry, Nasi Ayam Bude Sari by Hangry dan Ayam Koplo by Hangry.

Moon Chicken by Hangry merupakan kuliner yang menyuguhkan olahan ayam berupa ayam goreng ala korea.

