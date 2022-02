AKBP Binsar Manurung Izin Pamit dari Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Pemkab Way Kanan menggelar acara pisah sambut Kapolres Way Kanan dari AKBP Binsar Manurung kepada AKBP Teddy Rachesna di Gedung Serba Guna Kabupaten Way Kanan, Jumat (4/02/2020).

Dalam sambutannya AKBP Binsar Manurung menuturkan selama dirinya bertugas di Way Kanan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan bangga bisa menjadi bagian dari sejarah.

Karena selama dua tahun menjabat Kapolres Way Kanan, selama itu pula masih beperang dengan situasi Covid-19.

"Alhamdulilah Puji Tuhan Kabupaten Way Kanan mendapatkan peringkat ke 4 dalam percepatan penanganan Covid-19 dalam giat vaksinasi di Provinsi Lampung. Hal itu tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder di Kabupaten Way Kanan," katanya.

AKBP Binsar juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Way Kanan dan jajaran Forkompimda atas kerja samanya selama ini dengan Polres Way Kanan.

Dia berharap, agar kerjasama ini dapat lebih ditingkatkan lagi dibawah pimpinan Kapolres yang baru.

Pada kesempatan itu, AKBP Binsar memohon izin dan pamit serta meminta doa kepada pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di tempat yang baru.

AKBP Binsar Manurung akan bertugas di tempat yang baru sebagai Irbid Itwasda Polda Kalimantan Tengah.

