AKBP Teddy Ajak Semua Pihak Jaga Keamanan Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna memberikan memperkenalkan diri kepada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan di acara pisah sambut Kapolres di Gedung Serba Guna Kabupaten Way Kanan, Jumat (04/02/2020).

Teddy mengatakan, merupakan suatu kebanggan khususnya bagi ia dan keluarga telah diterima menjadi warga Way Kanan.

Kapolres memohon dukungan dan kerja sama, bimbingan, dan sarannya untuk melanjutkan sinergitas selama ini yang telah terjalin oleh AKBP Binsar Manurung.

"Mari bersama kita jaga keamanan Kabupaten Way Kanan, tanpa adanya kerja sama yang baik tidak mungkin akan terwujud," ujar Kapolres.

Oleh karena itu harus ada kerja sama yang baik, sebab indikator Polres yang berhasil itu salah satunya adalah bisa menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Sementara itu Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya menyampaikan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak AKBP Binsar Manurung atas kinerja dan dedikasinya selama bertugas di Kabupaten Way Kanan.

Diakui Bupati Way Kanan bahwa AKBP Binsar telah mampu menjalin hubungan baik dan harmonis dengan masyarakat dan pemerintah daerah, serta dengan lembaga lainnya yang ada di Kabuapten Way Kanan.

Dalam kesempatan yang baik ini pula, atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Adipati mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Teddy Rachesna, beserta keluarga di Kabupaten Way Kanan.

"Saya yakin dan percaya dengan kemampuan dan bekal pengalaman yang telah didapat di wilayah kerja sebelumnya, saudara dapat melaksanakan tugas dengan baik di Kabupaten Way Kanan, " ungkap Bupati.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi)