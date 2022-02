Tempat Wisata di Bandung, Kulineran Sambil Nonton Live Cooking Seru di Mosaic All Day Dining

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ada banyak destinasi kuliner yang bisa dicoba sembari mengunjungi tempat wisata di Bandung.

Contohnya adalah Mosaic All Day Dining Restaurant, yang menghadirkan proses live cooking yang bisa dilihat pengunjung.

Pertunjungan memasak secara langsung itu menarik perhatian saat menggunakan teknik teppanyaki.

Demo Chef Crowne Plaza, Sena Adi Pamungkas Effendi mengatakan, teppanyaki adalah cara memasak makanan khas Jepang dengan menggunakan wajan datar dari plas besi untuk memasak jenis makanan.

"Lewat teknik masak dalam tingkat pemanasan yang tinggi dan stabil, teknik teppanyaki dapat menjaga kandungan protein dalam daging dan sayuran," ujar Sena.

Baca juga: Tempat Wisata di Bandung, Cicipi Pedasnya Nasi Goreng Jancuk

Tak hanya itu, teknik ini juga meminimalkan proses pembakaran bahan makanan sehingga dapat menjaga keaslian rasa dan teksturnya.

Sehingga pengunjung dapat merasakan kesegaran daging dan sayur yang dimasak dengan teppanyaki ini.

Hasilnya dapat dinikmati sepuasnya dan disajikan secara prasmanan.

"Pengunjung bisa menikmati olahan daging sapi, aneka seafood, daging ayam, dan sayuran segar sambil melihat proses memasaknya," ujar Sena.

Tak hanya itu, adapula berbagai saus otentik Jepang uang disajikan seperti Teppanyaki Sauce, Garlic Sauce, Ponzu Sauce, Chili Orange Sauce dan Sweet & Sour Sauce.

Baca juga: 15 Tempat Wisata di Bandung yang Jadi Favorit Wisatawan

Beef tepanyaki pun hadir dengan beragam sajian lezat lainnya setiap hari Jumat dan Sabtu.

Pengunjung juga dapat menikmati All You Can Eat di Mosaic All Day Dining Restaurant dengan harga Rp 250 ribu.