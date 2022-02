Terungkap Sosok Ayah Ferry Irawan Ternyata Punya Jabatan Penting di Bea Cukai

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Terungkap sosok ayah artis Ferry Irawan ternyata punya jabatan mentereng di Bea Cukai.

Hal ini terlihat dalam unggahan calon suami Venna Melinda tersebut.

Ferry Irawan mengenang kepergian dari sosok sang Ayah setelah 11 tahun silam.

Sebelumnya diketahui jika Ferry Irawan tak banyak membahas mengenai keluarganya, namun setelah dirinya mengunggah potret dari mendiang sang ayah membuat sebagian masyarakat mulai bertanya.

Dilansir dari akun instagram pribadinya @ferryirawanofficial mengunggah potret dari sang ayah yang disebutnya telah meninggal 11 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 3 Februari, Jumat (4/2/2022).

Ferry Irawan mengungkapkan kesedihannya yang merindukan sosok dari sang ayah yang diketahui bernama Indra Kusuma.

"11 Tahun yang lalu tepat di tanggal 3 February, Engkau pergi meninggalkan kami untuk selama lama nya.. I miss you so much Paps..InshaAllah.. Engkau senantiasa berada du tempat terbaik di sisi Allah SWT.. Aamiin" tulis Ferry Irawan.

Namun setelah diketahui, sosok Indra Kusuma yang merupakan ayah kandung dari Ferry Irawan disebut-sebut bukanlah sosok orang yang biasa.

Indra Kusuma diketahui memiliki profesi tak biasa lantaran dalam potret yang diunggah oleh Ferry Irawan memperlihatkan sang ayah menggunakan seragam pegawai Bea Cukai.

Dengan memiliki profesi sebagai Pegawai Beacukai, Ayah dari Ferry Irawan diduga memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam pekerjaannya.