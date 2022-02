Dituding Numpang Hidup pada Venna Melinda, Ferry Irawan Ungkap Ayahnya Bukan Orang Biasa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jelang pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan, terdengar kabar buruk tentang Ferry yang dinilai hanya numpang hidup dengan Venna Melinda.

Namun hal tersebut lansung ditepis oleh Ferry Irawan.

Ia kerap menunjukkan keseriusannya menikah dengan Venna Melinda.

Baru-baru ini Ferry Irawan mengungkap sosok sang ayah yang merupakan bukan orang biasa.

Padahal seperti diketahui, Ferry Irawan adalah sosok yang tertutup tentang keluarganya.

Dalam instagram storynya, Ferry Irawan mengunggah sosok mendiang ayah 11 tahun silam.

Unggahan tersebut berisi kerinduan Ferry Irawan kepada sang ayah yang telah meninggalkannya.

"11 Tahun yang lalu tepat di tanggal 3 February, Engkau pergi meninggalkan kami untuk selama lama nya. I miss you so much Paps."

"InshaAllah.. Engkau senantiasa berada di tempat terbaik di sisi Allah SWT.. Aamiin," tulis Ferry Irawan Jumat (4/2/2022).

Sontak unggahan tersebut membuat warganet heboh dan mencari tahu sosok tersebut.