Jadwal Liga Inggris Burnley vs Man United, Manchester City vs Brentford

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan ke-24 akan dimulai Rabu 9 Februari 2022.

Pekan ke-24 tayang via siaran langsung SCTV dan live streaming Mola TV.

Ada laga Burnley vs Manchester United, Manchester City Vs Brentford, dan Liverpool vs Leicester City, serta laga lainnya.

Pertandingan Burnley vs Man United di pekan ke-24 Liga Inggris digelar Rabu 9 Februari 2022 pukul 03.00 WIB, di Stadion Turf Moor.

Burnley membutuhkan bantuan di lini saat mereka menjamu Man United di pekan ke 24 Liga Inggris 2021-2022.

Laga ini mungkin bakal berat buat anak-anak asuhan pelatih Burnley Sean Dyche.

Pasalnya The Crarets julukan Burnley baru saja kehilangan striker Chris Wood yang hengkang ke Newcastle di bursa transfer liga Inggris musim dingin ini. 

Pelatih Burnley Sean Dyche berupaya menambah daya gedor menargetkan bintang muda Ligue 1 berusia 23 tahun Armand Laurienté.

Kini dengan krisis pemain depan pasca ditinggal Chris Wood, Sean Dyche harus menghadapi skuad Man United. 

Secara kualitas Man United masih lebih unggul dibanding The Clarets.