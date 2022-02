Jadwal Liga Champions 2021-2022, PSG Vs Real Madrid, Inter Milan Vs Liverpool

Ilustrasi Jadwal babak 16 besar liga Champions 2021-2022, PSG vs Real Madrid dan Inter Milan vs Liverpool.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal babak 16 besar liga Champions 2021-2022, PSG vs Real Madrid dan Inter Milan vs Liverpool.

Terdapat 16 tim dengan 32 pertadingan home-away yang akan digelar di babak 16 Besar Liga Champions 2021-2022.

Beberapa laga seru atau bertajuk big match yakni duel PSG vs Real Madrid, Inter vs Liverpool, dan Atletico Madrid vs Manchester United. Juara bertahan Chelsea akan ditantang Lille.

Sedangkan finalis musim lalu, Manchester City akan meladeni Sporting Lisbon yang pernah membuat kejutan.

Les Parisien julukan Paris Saint-Germain seperti tak tidak siap jelang dua pekan menghadapi Real Madrid.

Pertandingan PSG vs Real Madrid Rabu 16 Februari 2022, pukul 03.00 WIB di Stadion Parc des Princes

Pertandingan ini diprediksi akan menyita banyak perhatian pencita sepak bola di seluruh dunia.

Bahkan banyak yang menilai laga laga ini merupakan final kepagian, mengingat performa kedua tim di kancah liga domestik.

PSG saat ini tengah berada di puncak klasemen sementara Liga Francis dengan torehan 53 poin.

Tim ini memiliki salah satu awal musim terbaik dalam sejarahnya dan memimpin perebutan gelar di Ligue 1 Prancis dengan lebih dari 10 poin.