Jelang Menikah dengan Venna Melinda, Aktor Ferry Irawan Mengungkapkan Kerinduan pada Sang Ayah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Jelang pernikahannya dengan Venna Melinda, aktor Ferry Irawan mengungkapkan sosok sang ayah.

Selama ini Ferry Irawan adalah sosok yang tertutup tentang keluarganya.

Belum lama ini, Ferry mengunggah sosok mendiang ayahnya pada 11 tahun silam di instagram storynya,.

Unggahan tersebut berisi kerinduan Ferry Irawan kepada sang ayah yang telah meninggalkan dunia.

"11 Tahun yang lalu tepat di tanggal 3 February, Engkau pergi meninggalkan kami untuk selama lama nya. I miss you so much Paps."

"InshaAllah.. Engkau senantiasa berada di tempat terbaik di sisi Allah SWT.. Aamiin," tulis Ferry Irawan Jumat (4/2/2022).

Sontak, unggahan tersebut membuat warganet heboh dan mencari tahu sosok tersebut.

Diketahui, ayah Ferry Irawan adalah Indra Kusuma.

Dalam unggahan yang dibagikan Ferry Irawan, sang ayah terlihat menggunakan seragam bea cukai.

Banyak warganet menduga ayah Ferry Irawan memiliki jabatan yang cukup tinggi di bea cukai.

