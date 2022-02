Polres Lamsel Tangkap Satu Pelaku Curat di Rawa-rawa Kelurahan Kalianda, 3 Pelaku Lainnya Masuk DPO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Tekab 308 Polres Lampung Selatan berhasil mengamankan satu pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) bernama Riski Apriansyah (23), warga Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. 

Riski ditangkap sebuah rawa-rawa di Kelurahan Kalianda Lampung Selatan, pada Minggu (6/2/2022), sekitar pukul 18.00 WIB.

Sementara, tiga rekan Riski masuk daftar pencarian orang (DPO).

Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan,AKP Hendra Saputra membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan satu pelaku curat.

"Kami menerima laporan kehilangan dua unit sepeda motor. Kedua motor yakni Honda Beat dengan plat nomor BE 3450 FG warna hitam dan BE 2603 DK warna biru milik korban M Yahya (63) yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Yang terjadi, pada Senin 24 Januari 2022, sekitar pukul 04.00 Wib," kata Hendra, pada Senin (7/2/2022).

"Pelaku masuk dengan cara merusak pintu garasi rumah. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 34 juta. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan," jelasnya

Hendra mengatakan, berdasarkan laporan pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku.

"Pelaku mengaku dalam melakukan aksinya dia dibantu tiga orang rekanya. Saat ini ketiganya masih dalam pencarian pihak kepolisian (DPO)," jelasnya.

Hendra mengatakan, pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Lampung Selatan

"Pelaku sudah kami amankan di Mapolres Lampung Selatan beserta barang bukti 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam nopol BE 5626 EY. Serta alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian yakni 1 kunci leter t berikut anak kunci, 1 buah celana warna hitam merk broun boffel, 1 buah BPKB sepada motor honda warna magenta hitam Nopol BE 3450 FG," katanya.

"Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP," pungkasnya.

