Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof Wan Jamaluddin Positif Covid-19 Setelah Pelantikan di Jakarta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kasus Covid-19 di Provinsi Lampung terus merangkak naik, hari ini Senin (7/2/2022), ada penambahan 106 kasus baru.

Satu diantaranya Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof Wan Jamaluddin yang terkonfirmasi positif virus Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Profesor Wan Jamaluddin, saat diwawancarai Tribun Lampung, Senin (7/2/2022) via telepon.

Saat ini ia sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) dan sudah masuk hari kelima.

"Saya lagi isoman setelah pelantikan kemarin di Jakarta, ini sudah masuk hari kelima ," kata Prof Wan Jamaluddin mantan Warek Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Raden Intan Lampung ini.

Saat ini kondisinya sudah membaik dan harapannya terus membaik.

"Kalau saya sekarang kondisinya sudah di rumah sendiri dan yang saya harus istirahat dulu," kata pria lulusan S3 dari Departement of History of Middle and Near East Cou Rusia 2003

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tercatat bahwa dari penambahan 106 kasus sekarang menjadi 50.715 orang.

Angka kematian ada penambahan 3 orang sekarang menjadi 3.833 orang dan yang sembuh 14 orang sekarang menjadi 45.692 orang.

(Tribunlampung.co.id Bayu Saputra)



Caption : Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof Wan Jamaluddin.(Dok Humas UIN Raden Intan Lampung).