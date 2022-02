Alasan Medina Zein Tak Mau Bongkar Sosok Wanita Selingkuhan Suaminya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Usai diselingkuhi oleh suaminya Lukman Azhari, Medina Zein lepas hijab. Meski mengaku punya bukti video dan chat, Medina Zein enggan mengungkap sosol wanita yang jadi selingkuhan suaminya.

Tindakan Medina Zein yang langsung memutuskan menanggalkan hijab diunggahnya diakun instagram @medinazein92 Rabu (9/2/2022).

"The hardest part of loving someone is knowing when to let go, and knowing when to say good bye," tulisnya.

Alasan Medina Zein lepas hijab diketahui karena buntut perselingkuhan suaminya.

Namun tak langsung percaya, warganet menduga keputusan selebgram itu lepas hijab adalah pengalihan isu Medina Zein yang dinyatakan positif Covid-19.

Baca juga: Medina Zein Ungkap Bukti Video dan Chat Perselingkuhan Suami: Kalo sama Artis Sekalian sih Gapapa

Medina Zein diduga terpapar Covid-19 namun enggan melakukan isolasi mandiri dan masih berkeliaran di luar.

Hal itulah yang membuat warganet bukannya simpati karena diselingkuhi justru membanjiri kolom komentar Medina Zein dengan cibiran.

"Oh jadi kamu yg positif korona tapi masih bisa makan di luar dan ngevape egois ya kamu kalau orang lain mati gara-gara ketularan kamu gimana hah?!!!!," tulis akun @camel*******

"Pengalihan isu covid shayyyy? Kalau pengalihan isu kok ya kasian suaminya dikorbankan. Jahara bambita sih yey. Tapi kalau nyatah adanya suami selengki, kok ya semenjak suami baru banyak kasusnya yak mbyakkkk," tulis akun @ajeng******

"Parah si klo sampe cuma pengalihan isu sampe buka jilbab gitu kak," tulis @mamaw******

Baca juga: Medina Zein Larang Lukman Hakim Bertemu Sang Anak Seusai Kepergok Selingkuh