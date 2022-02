Datang ke Lamaran Venna Melinda, Verrel Bramasta Diserbu Pertanyaan Soal Natasha Wilona

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kehadiran Verrel Bramasta tanpa kekasih ke lamaran Venna Melinda dan Ferry Irawan membuat akun instagram Verrel dibanjiri warganet.

Venna Melinda dan Ferry Irawan baru saja melangsungkan lamaran pada Rabu (9/2/2022).

Sebagai seorang anak sudah sepatutnya turut hadir dalam hari bahagia ibunya.

Namun kehadiran Verrel Bramasta ke salah satu rangkaian acara pernikahan Venna Melinda itu menjadi sorotan warganet.

Dalam acara tersebut tidak terlihat kekasih Verrel yaitu Natasha Wilona.

Baca juga: Artis Venna Melinda Tak Jadi Akad Nikah di Masjid karena Kebanjiran Endorse

"Selamat ya mama, ikut bahagia. Semoga lancar terus sampai hari H. We love you so much mom," tulis Verrel.

Hal tersebut terlihat dalam akun instagram @bramastavrl Rabu (9/2/2022).

Melihat unggahan Verrell Bramasta tanpa sang kekasih membuat warganet penasaran dengan keberadaan Natasha Wilona.

"Masalah nya mm vena ngundang cici wilo ga????," tulis @joice*******

"Ko Wilona ga datang VB...??," tulis akun @te.i***

Baca juga: Belum Resmi Menikah, Ferry Irawan Sudah Cium Perut Venna Melinda, Ada Bayinya Ya Ma