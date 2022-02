Sukses Adakan Summer Course, Condro Beri Tips Internasionalisasi di Universitas Muhammadiyah Metro

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO – Koordinator Regional Jawa Pengurus Asosiasi Kantor Urusan Internasional (KUI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) Condro Nur Alim, Ph.D. beberkan beberapa tips sebelum mengadakan program Summer Course.

Hal ini ia utarakan dalam rangka memberikan pencerahan bagi peserta Sekolah KUI 2 PTMA se-Indonesia yang berlangsung di Aula Gedung HI, Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro) pada Rabu (09/02/2022).

Sebelum melaksanakan suatu program internasionalisasi, Condro menekankan bahwa semua peserta harus mengetahui dulu makna dari internasionalisasi itu sendiri. “Jangan sampai kita sebagai kepala KUI sendiri tidak paham makna dari Internationasasi. Seluruh komponen yang ada di kampus harus paham hal tersebut,” jelasnya.

Kepala KUI UM Purwokerto ini menyampaikan peran pentingnya internasionalisasi bagi sebuah Perguruan Tinggi.

“Internasionalisasi itu sangat penting bapak ibu, bisa meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian nasional dan internasional, kompetensi dan kapasitas mahasiswa, staff dan peneliti serta meningkatkan reputasi dan keuntungan finansial,” ujarnya.

Menurutnya ada 2 cara internasionalisasi yang bisa dilakukan yakni, Bring our university to the word or Bring the word to our university membawa PT ke dunia atau membawa dunia ke PT.

“Contoh program yang pertama ialah bisa dengan program pertukaran pelajar. Namun perlu diperhatikan kualitas Universitas mitra yang akan diajak bekerja sama. Kedua ialah Summer Course, mendatangkan mahasiswa asing agar mau studi di PT yang dikelola oleh masing-masing peserta,” papar Condro.

Lebih lanjut, Condro menerangkan program summer course dapat menambah jumlah mahasiswa asing di PT masing-masing.

“Summer Course ini bisa menambah jumlah mahasiswa asing, membawa internasional ke kampus kita, memberikan pengalaman internasional kepada dosen dan mahasiswa, juga menjadi kunci untuk membuka program yang lain,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua ASKUI Yordan Gunawan ikut berpesan kepada peserta Sekolah KUI agar menganilisis keunggulan dari masing-masing kampus PTMA.

“Cari Uniqueness dari kampus Bapak/Ibu sekalian. Buat yang berbeda, jangan buat program yang sudah pernah dilakukan oleh kampus besar dan ternama karena pasti akan kalah,” tukasnya.(*)