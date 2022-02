Kabupaten Mesuji Masuk Penilaian Tahap II untuk PPD Tingkat Kabupaten/Kota di Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI – Kabupaten Mesuji masuk ke tahap II untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Kabupaten/Kota di Lampung tahun 2021/2022.

Hal itu berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Utama (TPU) dan Tim Penilai Independen (TPI) yang dilansungkan secara virtual di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Mesuji, Jumat (11/2/2022).

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Mesuji Abu Rosid menjelaskan hasil presentasi inovasi daerah tentang optimalisasi konsumsi beras lokal Mesuji (OKBL).

Abu menjelaskan, potensi lahan yang luas dan jumlah hasil padi didapat pertahunnya sangat melimpah.

"Dimana lahan tanaman padi di Kabupaten Mesuji mencapai 78.623 hektare, dan hasil padi pertahunya mencapai 321.762,12 ton. Hasil tersebut terbanyak diurutan ke tiga di Provinsi Lampung," kata dia.

Sejauh ini, ujar dirinya, permasalahan yang sering dialami oleh para petani adalah harga gabah kering di tingkat petani berada di bawah HPP Pemerintah sebesar Rp 3.500 sampai Rp 4.000 per kilogram.

Padahal, berdasarkan Permendag Nomor 24 tahun 2020 gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp 4.200 per kilogram dan di tingkat penggilingan Rp 4.250 per kilogram, dan gabah kering giling di tingkat penggilingan Rp 5.250 per kilogram.

Lalu, di Gudang Bulog sebesar Rp 5.300 per kilogram, serta beras di gudang Perum Bulog Rp 8.300 per kilogram.

Dari permasalahan tersebut, Abu menuturkan bahwa Pemda Mesuji berupaya membuat inovasi berupa penyerapan beras padi asli dari petani Mesuji melalui ASN.

Penyerapan tersebut telah jalankan dan diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Mesuji Nomor 3979/IV.01/MSJ/2020 tentang Himbauan Konsumsi Beras Lokal Bagi Seluruh Pegawai PNS dan THL di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.

