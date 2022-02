Pemkab Lamsel Gelontorkan Dana Rp 13 M untuk Pembangunan di Kecamatan Way Sulan

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelontorkan dana Rp 13 miliar lebih untuk pembangunan Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelontorkan dana Rp 13 miliar lebih untuk pembangunan di Kecamatan Way Sulan.

Dana Rp13.816.078.512 untuk Kecamatan Way Sulan itu terdiri dari anggaran operasional Kecamatan Way Sulan sebesar Rp.2.016.027.200 dengan total Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.11.800.051.312.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Way Sulan, yang digelar di lapangan desa Karang Pucung, pada Selasa (15/2/2022).

Camat Way Sulan Munir dalam laporannya mengungkapkan mengenai inovasi yang telah dilakukan di wilayahnya salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan Samsat terkait dengan pembayaran pajak pelayanan itu dikenal dengan nama E-Samdes.

"Bahwasanya di Kecamatan Way Sulan ini sudah ada E-Samdes antara Samsat dengan Desa. Jadi saya mengajak seluruh warga masyarakat Kecamatan Way Sulan maupun yang ada diluar Way Sulan. Agar kiranya selalu membayar pajak," katanya

"Pembayarannya bisa dilakukan di desa Talang Way Sulan pak, jadi kita lebih dekat," jelasnya

Munir mengungkapkan mengenai rencana inovasi yang akan dilakukan kedepan, inovasi tersebut berkaitan dengan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat yang ada di wilayahnya.

"inovasi pelayanan itu akan menerapkan sistem yang aman, cepat dan tepat (ACT), yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19," katanya.