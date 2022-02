Ilustrasi : Jadwal Liga Inggris Pekan ke-26, West Ham vs Newcastle United - Arsenal vs Brentford

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut Jadwal pekan ke-26 Liga Inggris yang akan bergulir pekan depan.

Ada laga Arsenal vs Brentford, Liverpool vs Norwich dan juga West Ham vs Newcastle United

Pertadingan West Ham vs Newcastle United digelar Sabtu 19 Februari 2022 di Stadion Olimpiade London.

West Ham United saat ini berada di peringkat ke-4 klasemen sementara LIga Inggris.

Di pekan ke-25 anak-anak asuhan David Moyes gagl meraih poin penuh pasca bermain imbang 2-2 melawan Leicester City.

Laga Leicester City vs West Ham di pekan ke 25 Liga Inggris digelar di Stadion King Power.

Pada pertandingan ini, Jarrod Bowen sempat membawa West Ham unggul lebih dulu pada menit 10, sebelum Leicester City berbalik unggul melalui penalti Youri Tielemans dan Ricardo Pereira.

Namun gol Craig Dawson di waktu tambahan babak kedua mampu menyelamatkan muka West Ham dari kekalahan.

Hasil imbang ini membuat The Hammers julukan West Ham tetap berada di posisi empat klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 41 poin dari 25 laga.