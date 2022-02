Jadwal Man City vs Tottenham, Liverpool vs Norwich City

Ilustrasi Jadwal Liga Inggris pekan ke-26, Man City vs Tottenham, Liverpool vs Norwich City.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut jadwal pekan ke-26 Liga Inggris ada duel Man City vs Tottenham, kemudian laga Liverpool vs Norwich City, dan Leeds United vs Man United

Laga big match Man City vs Tottenham akan digelar Minggu 20 Februari 2022 pukul 00.30 WIB.

Anak-anak asuhan Man City terus menuai hasil positif terbaru mereka kembali berpesta gol di kandang Sporting CP pada leg pertama babak 16 besar liga Champions 2021-2022

Manchester City menang telak 5-0 atas tuan rumah Sporting CP di Stadion Jose Alvalade, Lisbon, Portugal.

Bernardo Silva menjadi bintang kemenangan The Citizens. Pemain asli Portugal itu mencetak brace alias dua gol (17', 44'). Adapun tiga gol Man City lainnya dicetak oleh Riyad Mahrez (7'), Phil Foden (32'), dan Raheem Sterling (58').

Sebelumnya mereka juga berpesta gol di saat melawan tim papan bawah Norwich City, di pekan ke-25 Liga Inggris.

Bertandang ke Stadion Carrow Road, Minggu (13/2/2022) dini hari WIB, The Citizens menggebuk tuan rumah Norwich dengan skor 4-0.

Raheem Stertling menjadi bintang kemenangan Man City berkat sumbangan tiga golnya (31', 70', 90').

Adapun satu gol Man City lainnya dicetak oleh Phil Foden pada menit ke-48.

Dengan kemenangan tersebut anak-anak asuhan Pep Guardiola kokoh di puncak klasemen Liga Inggris. dengan kolkesi 63 poin dari 25 laga.