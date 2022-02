Jessica Iskandar dan El Barack Dilarikan ke RS karena Covid-19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Jessica Iskandar dan putra pertamanya,El Barack dilarikan ke rumah sakit karena positif Covid-19.

Kabar kurang mengenakkan menimpa Jessica Iskandar.

Pasalnya, Jessica Iskandar bersama sang putra dirawat di sebuah rumah sakit.

Sang suami, Vincent Verhaag doakan agar Jedar dan El lekas sembuh.

Belum lama ini, El Barack dinyatakan positif Covid-19, ia sebelumnya hanya menjalankan isolasi mandiri di rumah.

Momen tersebut dibagikan langsung oleh suaminya, Vincent Verhaag yang memperlihatkan kondisi Jesssica dan El tengah terbaring lemas di ruangan rumah sakit.

Tampak Jessica Iskandar dan El Barack dalam satu ruangan yang sama mengenakan masker dengan wajah yang terlihat sedih.

"Get well soon Sayangku & Jagoanku (emoji hati)" tulis Vincent Verhaag dalam instagram storynya, Rabu(16/2/2022).

Terlihat dari unggahan instagram @inijedar, Jessica menunjukkan tangannya tengah dipasang infus sembari mengenakan selimut.

Dalam unggahannya Jessica meminta doa agar ia, El Barack dan calon bayi yang dikandungnya kuat melewatinya.