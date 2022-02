Kegiatan Musrenbang di Lampung Selatan, Kecamatan Penengahan Dapat Glontoran Anggaran Rp 30 Miliar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk pembangunan kecamatan Penengahan pada tahun 2022.

Alokasi anggaran terdiri atas, untuk operasional Kecamatan Penengahan sebesar Rp.1.939.758.450.

Lalu, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.28.739.352.908.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Penengahan yang digelar di desa Rawi, pada Rabu (16/2/2022).

Camat Penengahan Jaelani mengatakan, berbagai potensi wisata dan produk unggulan ada di Kecamatan Penengahan.

"Penengahan memiliki program dan produk unggulan serta wisata yang unggulan juga.”

“Yang mana program unggulan inovasi Kecamatan yang pertama sudah berjalan dari tahun yang lalu, yaitu Bugisa (Lumbung Gizi Desa), yang telah aktif di 5 desa lokus stunting," jelasnya.

Jaelani menjelaskan, berbagai wisata unggulan yang terdapat di Kecamatan Penengahan, diantaranya wisata religi dan wisata alam.

"Wisata religi terdiri dari Makam Radin Inten II, Makan Khatu Menangis, Makan Ratu Darah Putih.”

“Kemudian, wisata alam yang dimiliki oleh Kecamatan Penengahan yaitu Air Terjun Way Kalam, wisata pemandian Way Benteng Kedagaan (WBK), wisata pemandian Way Tebing Cepak (WTC) dan Bukit Nabang Pelangi (Bunapel)," jelasnya.

