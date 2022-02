Sukses di Layangan Putus, Anya Geraldine Kembali Jadi Selingkuhan Reza Rahadian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sukses memerankan tokoh Lydia di Layangan Putus, kini Anya Geraldine kembali hadir di film layar lebar dengan tokoh serupa.

Pasalnya pada film terbarunya yang berjudul Garis Waktu, perempuan 26 tahun itu akan memerankan karakter Sanya yang tak lain adalah selingkuhan Reza Rahadian.

Meski begitu, ternyata reaksi Anya Geraldine jadi selingkuhan itu tidak terduga.

Bahkan, mantan kekasih Bio One itu sempat mengeluh dengan karakternya.

Padahal, film tersebut akan segera tayang serentak di bioskop, tepatnya pada 24 Februari mendatang.

Bahkan, poster dan trailer film Garis Waktu juga sudah dirilis pada Selasa (15/2/2022) lalu.

"Hadeeeehhh, welcome to the (emoticon bumi) untuk character Sanya," tulis Anya di Instagram, Selasa (15/2/2022).

Soal peran Anya Geraldine jadi selingkuhan Reza Rahadian di film Garis Waktu ini juga telah dibenarkan oleh CEO MD Pictures, Manoj Punjabi.

Dirinya mengatakan nantinya pemilik nama asli Nur Amalina Hayati itu akan menjadi orang ketiga dalam hubungan tokoh yang diperankan Reza Rahadian dan Michelle Ziudith.

“Ya, kurang lebih begitu, Anya dikisahkan kembali jadi pelakor kalau dilihat dari trailer. Kebetulan Anya lagi yang jadi pemerannya,” kata Manoj dilansir dari Kompas.com, Selasa (15/2/2022).

