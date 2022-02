Perkuat Wawasan Internasionalisasi, Kepala KUI UM Metro Ikuti Workshop DIES NMT 2022 di Banda Aceh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Fenny Thresia, M.Pd., Kepala Pusat Kerja Sama dan Kantor Urusan Internasional (KUI), Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro), berhasil lolos seleksi serta memenuhi syarat untuk dapat mengikuti workshop DIES NMT 2022 dengan topik “Internationalization Polices & Strategies to Support Emancipated Learning Education Policy in Indonesia,” yang diselenggarakan pada 16-18 Februari (Workshop 1) dan 12-14 Juli 2022 (Workhsop 2) di Hermes Palace Hotel Banda Aceh.

Workshop yang diikuti oleh 22 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan fungsi KUI di perguruan tinggi masing-masing.

"Peserta yang lolos seleksi itu dari 22 PTN dan PTS se Sumatera dan kalimantan. Pemaksimalan fungsi KUI ditekankan lagi dalam workhop ini. Jadi dalam workshop ini, setiap kepala KUI diminta mempresentasikan kinerja KUI masing-masing dan program yang akan dijalankan. Selain itu kegiatan ini membuka peluang kerja sama dengan kampus luar negeri," ungkap Fenny.

Fenny berharap melalui workhop tersebut akan ada peningkatan kualitas pengelolaan fungsi layanan internasional dari KUI.

"Saya berharap dapat meningkatkan kualitas pengelolaan fungsi layanan Internasional dan optimalisasi fungsi KUI. Terlebih workshop ini menghadirkan pemateri dari Indonesia dan luar negeri, seperti dari Jerman dan Malaysia," tambah Fenny.

Sebagai informasi tambahan workshop tersebut menghadirkan 9 pemateri. 2 diantaranya dari luar negeri, yakni Dr. Brigit Barder Laufer, Director of International Office, Leibnis University of Hannover, Germany, dan Prof. Dr. Mohd. Ariffin Bin Abu assan, Associate Director for Global Education & Experience University Teknologi Malaysia, Malaysia.

Dilanjutkan 7 pemateri dari indonesia yakni Dr. Muzailin Affan, M.Sc., Director of Office of International Affairs of Universitas Syaiah Kuala, Indonesia, Adi Prasetya Tedjakusuma B.Bus., M.Com., Director of Institutional Cooperation, Universitas Surabaya, Indonesia, Ida Puspita S.S., M.S.Res., Head of International Partnership Division, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia, Mateus Yumarnoto, S.Pd., M.Hum., Ph.D., Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Indonesia, Erlyn Erawan, Psy.D. Director of International Affairs Office, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Indonesia, Alfrida Esther Madame Hutapea, Coordinator for International Mobility, Universitas Indonesia, Indonesia, dan Dr. Condro Wibowo, International Collaboration Task Force, Universitas Jnderal Soedirman, Indonesia.(*)