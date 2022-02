Info Motor, Yamaha XSR155 Hadir dengan 2 Warna Baru di Awal Tahun 2022

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,BANDAR LAMPUNG - Info motor, Yamaha XSR muncul dengan warna baru di awal tahun 2022.

Yamaha kembali memperbaharui motor sport retro khususnya XSR 155.

Hal itu dengan diluncurkannya warna Matte Dark Blue Authentic dan XSR 155 Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery.

Sales Counter Yamaha Lautan Teduh Kedaton, Bandar Lampung Arum mengungkapkan, awal tahun 2022 meluncurkan warna dan tampilan baru XSR155 dengan dua model terbaru.

"Sejak Januari 2022 kemarin, Yamaha XSR155 menambah varian warna yakni, Dark Blue atau warna Navi, dan warna Merah Putih, bersamaan dengan World Grand Prix 60th Anniversary livery," ungkap Arum pada, Kamis (17/2/2022).

Dengan mengangkat konsep Wanderlust Nature Yamaha XSR 155 Matte Dark Blue Authentic diklaim mampu memenuhi hasrat penggunanya menembus setiap sisi keindahan tempat yang natural.

Sementara itu, XSR 155 Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery melengkapi line up motor edisi spesial perayaan 60 tahun kiprah Yamaha di ajang balapan Grand Prix dunia.

Sebelumnya Yamaha telah menyematkan livery khusus ini pada MX King 150, All New Aerox 155 Connected ABS, All New R15M Connected ABS dan R25 ABS.

Livery Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary terinspirasi dari desain merah putih pada YZR500 (0W48) yang digunakan sang juara Kenny Roberts di Grand Prix 1980 kelas 500 cc.

Pada XSR 155, desain itu tampak dari speedblock warna merah di horizontal line dengan stripe hitam pada body motor, lalu sentuhan warna emas pada velg semakin mempertegas ciri khas livery.

Lantas berapa harga Yamaha XSR155 di awal tahun 2022?

"Walaupun ada perubahan warna namun, harga XSR155 tetap sama dengan warna-warna sebelumnya.

"Per Febuari 2022 ini harga Yamaha XSR dibanderol Rp 39.415.000 OTR Lampung," tandasnya.

Itulah, info motor dan harga Yamaha XSR155 terbaru 2022.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )