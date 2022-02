Vaksinasi Merdeka di Way Kanan, Kapolri Tekankan Jajaran Bersinergi dengan Stakeholder

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Sembari Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna mengikuti kegiatan vaksinasi merdeka Polres Way Kanan di MI Mathla'ul Anwar Kampung Gunung Baru Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Kegiatan vaksinasi massal secara serentak di seluruh Indonesia ini disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui sarana zoom meeting.

Teddy menyampaikan, kegiatan vaksinasi serentak merdeka Polres Way Kanan ini masih lanjutan vaksinasi sebelumnya.

“Vaksinasi sebagai bentuk sinergi percepatan vaksinasi covid-19 guna menekan tingginya kasus Konfirmasi covid-19 di Wilayah Indonesia,” katanya, Sabtu 19 Februari 2022.

Disampaikan juga dalam arahan Kapolri mengharapkan Kapolda dan jajaran dapat bekerjasama dengan stakeholder terkait, untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 dan mempercepat pelaksanaan kegiatan vaksinasi.

Adapun target yang divaksin dengan sasaran anak-anak sampai dengan dewasa di MI Mathla'ul Anwar sebanyak 215 dosis dengan jenis vaksin Sinovac dan Astra Zeneca.

Kapolres Way Kanan berharap semoga sinergitas antara TNI, Polri, stakeholder dan seluruh masyarakat untuk menekan penyebaran virus Covid-19 terus terjalin.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)