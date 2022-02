Jadwal Laga Tunda Liga Inggris, Burnley vs Tottenham dan Liverpool vs Leeds

Ilustrasi. Jadwal laga tunda Liga Inggris, Burnley vs Tottenham hingga Liverpool vs Leeds.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Inggris akan kembali bergulir mulai Kamis, 24 Februari 2022.

Ada empat pertandingan yang akan digelar, yakni Burnley vs Tottenham, Watford vs Crystal Palace, Liverpool vs Leeds, dan Arsenal vs Wolves.

Empat pertadingan tersebut merupakan laga tunda yang belum dimainkan akibat Covid-19.

Tottenham Hotspur akan berusaha menang untuk mengincar zona Liga Champions.

The Lilywhites menang dramatis 3-2 atas juara bertahan Manchester City Sabtu malam, dengan striker Harry Kane menceta brace.

Pasukan Antonio Conte sementara naik ke urutan ketujuh di klasemen sementara Liga Inggris pasca mengakhiri tiga kekalahan beruntun.

Mereka terpaut tiga poin dari Arsenal yang sama-sama mengincar persaingan empat besar.

Tottenham dalam laga ini diperkirakaan tidak akan diperkuat Japhet Tanganga yang mengalami masalah lutut.

Sementara Sergio Reguilon belum sembuh dari COVID-19, dan belum diketahui kapan akan kembali beraksi.

Dan bek kiri tersebut diperkirakaan masih akan absen di minggu ini.