Jadwal Pekan Ke-27 Liga Inggris 2021-2022, Southampton vs Norwich City & Man United vs Watford

Ilustrasi. Jadwal Liga Inggris, Southampton vs Norwich City dan Man United vs Watford.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal lengkap Liga Inggris pekan ke-27 akan mulai bergulir Sabtu, 26 Februari 2022.

Sejumlah laga panas dan menarik kembali digelar.

Mulai dari Southampton vs Norwich, Man United vs Watford, dan Everton vs Man City.

Southampton vs Norwich akan digelar di St Mary's Stadium, Sabtu 26 Februari 2022 pukul 00.30 WIB.

Baca juga: Hasil dan Topskor Liga Inggris 2021-2022, Mo Salah Tambah Koleksi Gol, Ronaldo Mandul Lagi

Southampton di pekan ke-26 sukses membungkam Everton dengan skor 2-0 di St Mary's Stadium, Sabtu (19/2/2022).

Dua gol kemenangan The Saints dicetak Stuart Armstrong pada menit 52 dan Shane Long di menit 84.

Dengan kemenangan ini, Southampton berada di urutan 10 klasemen sementara Premier League.

Norwich di pekan ke-26 dibantai Liverpool 1-3.

Publik Anfield dikejutkan dengan gol Milot Rashica di awal babak kedua.