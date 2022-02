Jadwal Pekan Ke-27 Liga Inggris 2021-2022, Leeds vs Tottenham & Everton vs Man City

Ilustrasi. Jadwal Liga Inggris pekan ke-27, Leeds vs Tottenham dan Everton vs Man City.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal lengkap Liga Inggris pekan ke-27 akan mulai bergulir Sabtu, 26 Februari 2022.

Sejumlah laga menarik akan kembali digelar pada pekan ke-27.

Dibuka dengan pertandingan Southampton vs Norwich City.

Selanjutnya ada Leeds vs Tottenham, Man United vs Watford, dan Everton vs Man City.

Leeds vs Tottenham akan digelar Sabtu 26 Februari 2022, pukul 00.30 WIB.

Tottenham di pekan ke-26 sukses membungkam Manchester City dengan skor 3-2 di Etihad Stadium, Minggu (20/2/2022) dini hari.

Drama di menit akhir membuat Man City takluk di hadapan Tottenham.

Skor akhir laga 2-3 yang menunjukkan kemenangan bagi sang tamu membuat pelatih Pep Guardiola lemas.

Ia gagal membawa anak asuhnya menjauh dari kejaran Liverpool yang tengah on fire dalam beberapa pekan terakhir.

Tigagol Spurs dicetak Dejan Kulusevski (4') dan Harry Kane (59', 90+5').