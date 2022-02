Peras Sopir dengan Modus Tabrak Kucing, Pemuda Way Kanan Dibekuk Polisi

Ilustrasi. Polisi membekuk pelaku pemerasan terhadap sopir di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satreskrim Polres Way Kanan membekuk pelaku pemerasan terhadap sopir di Jalan Lintas Sumatera Kampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan.

Pelaku berinisial TWK (21), warga Kampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra menerangkan, pemuda ini merupakan target dalam Operasi Cempaka Krakatau 2022.

Peristiwa itu terjadi pada Senin (4/10/2021) sekitar pukul 22.00 WIB.

Pelaku mengendarai sepeda motor sembari memepet pintu mobil korban agar berhenti.

Ia menggunakan modus menuduh korban telah menabrak kucing di Kampung Gunung Baru, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan.

Saat sopir turun, pelaku bersama rekannya meminta uang Rp 500 ribu.

Setelah berhasil mendapatkan uang dari korban, pelaku melarikan diri.

Empat bulan berselang, 18 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, pelaku dapat diamankan.

Tekab 308 Polres Way Kanan mendapat informasi bahwa TWK sedang berada di Kampung Ojolali, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan.

Dipimpin Kanit Resum Polres Way Kanan Ipda Agus Runcik, Tekab 308 Polres Way Kanan berhasil menangkap TWK tanpa perlawanan.

Pelaku akan dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan ancaman dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )