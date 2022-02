Jakarta Elektrik PLN Akan Penampilan All Out di Pertandingan Selanjutnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - Permainan impresif para Srikandi muda menghadapi tim yang belum terkalahkan memberikan sinyal kebangkitan JEP untuk pertandingan berikutnya.

Perjuangan para Srikandi muda Jakarta Elektrik PLN (JEP) untuk membuka pintu ke babak _Final Four_ PLN Mobile Proliga 2022 terbentur permainan pemuncak klasemen Jakarta Pertamina Fastron (JPF). Meskipun memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan, penampilan impresif JEP masih belum berhasil mematahkan rentetan kemenangan JPF dengan skor 1-3.



Ketatnya pertandingan terlihat sejak pertandingan dimulai. Kedua tim bergantian memimpin hingga JPF dapat menutup dua set awal dengan skor 22-25 dan 20-25.



Masuk set ketiga, pertandingan juga berlangsung sengit dan kali ini JEP berhasil menutup set dengan skor 26-24. Akan tetapi, JPF bangkit dan menyudahi perlawanan JEP dengan skor 19-25.



Meski JEP kembali gagal mengunci kemenangan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN sekaligus Ketua Tim JEP Agung Murdifi masih optimis JEP dapat melaju ke babak _Final Four_ PLN Mobile Proliga 2022. Permainan impresif para Srikandi muda menghadapi tim yang belum terkalahkan memberikan sinyal kebangkitan JEP untuk pertandingan berikutnya.



"Semoga para pemain tetap bersemangat dan membangun momentum untuk bangkit pada dua pertandingan sisa PLN Mobile Proliga 2022," kata dia.



Sementara itu, Pelatih Kepala JEP Risco Herlambang menilai positif permainan timnya meskipun gagal mencuri kemenangan dari JPF. Semangat yang ditunjukkan oleh anak asuhnya sepanjang pertandingan diharapkan menjadi momentum positif menghadapi dua pertandingan terakhir PLN Mobile Proliga 2022.



"Beberapa momen saya melihat kita kurang beruntung. Semoga pekan depan kita bisa mendapatkan hasil positif," sebut pelatih yang membawa tim PON Jawa Barat meraih medali emas ini.



Optimisme juga ditunjukkan Kapten Tim JEP Putri Andya Agustina. Menghadapi sisa dua pertandingan terakhir, dia dan rekan-rekannya akan tampil _all out_ untuk memberikan hasil terbaik bagi tim dan juga volimania Tanah Air.



"Tim kami solid, kami siap _on fire_ di pertandingan selanjutnya. Tunggu saja tanggal mainnya!" tuturnya optimis.



Pada putaran kedua PLN Mobile Proliga 2022, JEP masih menyisakan pertandingan tunda melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan Jakarta Mandiri Popsivo Polwan pada 5 Maret 2022.



Putaran kedua PLN Mobile Proliga 2022 akan berlangsung hingga 6 Maret 2022. Setelah itu, sebanyak empat tim terbaik masing-masing dari sektor putra dan putri akan kembali adu kekuatan pada semifinal pada 11-20 Maret 2022. Kemudian berlanjut ke final pada 26-27 Maret 2022.



Volimania Tanah Air dapat menyaksikan aksi pevoli idolanya melalui siaran langsung di O Channel, Champions TV maupun _streaming_ gratis di Vidio.com.(*)