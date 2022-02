Live Streaming Liga Inggris Liverpool vs Leeds United Tayang di Mola TV Kamis Pukul 02.45 WIB

Ilustrasi Leeds United vs Leicester City. Tayangan live Liga Inggris antara Liverpool vs Leeds United bisa disaksikan melalui link live streaming Mola TV.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tayangan live Liga Inggris antara Liverpool vs Leeds United bisa disaksikan melalui link live streaming Mola TV. (link di akhir artikel)

Diketahui, jadwal Liga Inggris antara Liverpool vs Leeds United akan digelar di Stadion Anfield, Kamis 24 Februari 2022 pukul 02.45 WIB.

Laga tersebut merupakan pertandingan tunda yang belum dimainkan akibat badai Covid-19 yang menghantam sejumlah klub.

Tak hanya Liverpool vs Leeds United yang akan bertanding, tetapi ada 3 laga lainnya yakni Burnley vs Tottenham, Watford vs Crystal Palace, dan Arsenal vs Wolves.

Liverpool kini berada di peringkat 2 klasemen Liga Inggris 2021/2022.

Perlahan namun pasti, The Reds mulai mendekati Man City di puncak klasemen.

Sementara Liverpool juga ditunggu final Piala Carabao pada hari Minggu melawan Chelsea.

Mereka akan percaya diri mempertahankan performa impresif melawan Leeds untuk mendapatkan tiga poin lagi.

Laga ini menjadi kesempatan The Reds melanjutkan hasil positif usai membungkam Norwich City dengan skor 3-1 di pekan ke-26.

Jika bisa mengamankan hasil maksimal kontra Leeds, skuad asuhan Juergen Klopp bisa memangkas jarak dengan The Citizens hingga tiga poin saja.

